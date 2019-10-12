وديًا.. منتخب تونس يتعادل سلبيًا مع الكاميرون

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حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة لقاء المنتخب التونسي أمام نظيره الكاميروني، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت على ملعب رادس ضمن استعدادات كلا المنتخبين للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021».

وفشل منتخب نسور قرطاج في تسجيل أية أهداف في المباراة رغم الفرص التي أتُيحت له، بالإضافة إلى أهدار طه ياسين الخنيسي ركلة جزاء للمنتخب في الدقيقة 55 بعد أن سددها بقوة اصطدمت بالقائم الأيسر ومرت من على خط المرمى وأبعدها الدفاع الكاميروني بنجاح.

وكان منذر الكبير المدير الفني للمنتخب التونسي قد قام بإشراك كل من علي معلول لاعب النادي الأهلي، وفرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك كأساسيين في المباراة فيما تواجد حمدي النقاز على مقاعد البدلاء.


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