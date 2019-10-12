قرار جمهوري بعزل قنصل مصر في إسبانيا

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قرار جمهورى

قنصل مصر بإسبانيا

صدر قرار جمهوري اليوم السبت، بشأن القنصل المصري في إسبانيا طارق عبد الفتاح محمد سراج، حيث تم نقله من وظيفته إلى وظيفة أخرى.

ونص القرار الذي أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويحمل رقم 524 لسنة 2019، بنقل «سراج»، من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية، إلي وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية.

يشار إلى أن صحيفة «إلدياريو»، قد نشرت تقريرًا في 30 يوليو الماضي، أن القنصل المصري في مدريد، اعتدى على زوجته وابنته.

وأوضحت أن الواقعة تعود ليوم 13 يوليو الماضي، في أحد المراكز التجارية، حيث تلقت الشرطة اتصالا حول قيام شخص بضرب زوجته وابنته في أحد المراكز التجارية بالعاصمة الإسبانية، وبعد تفقد جواز سفره تبين أنه القنصل المصري.


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