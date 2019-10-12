تصفيات أوروبا.. «بولسن» يقود الدنمارك للفوز على سويسرا

12 أكتوبر 2019 - 08:46 م

حقق منتخب الدنمارك فوزًا غاليًا على نظيره السويسرى بهدف دون رد فى المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب "باركن ستاديون" فى إطار منافسات المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لـ"يورو 2020".

هدف اللقاء الوحيد أحرزه يوسف بولسن مهاجم لايبزيج الألمانى قبل النهاية بست دقائق.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب الدنمارك إلى 12 نقطة فى صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن إيرلندا، فيما يأتى منتخب سويسرا ثالثا برصيد 8 نقاط ولديه مباراة.

وفى المجموعة العاشرة تغلب منتخب البوسنة والهرسك على فنلندا بأربعة أهداف مقابل هدف، وفاز منتخب رومانيا علىجرز فارو بثلاثية نظيفة.