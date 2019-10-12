رد مفاجئ من فنانة شهيرة على مهاجمي «ريهام سعيد»

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ريهام سعيد

فنانة شهيرة

بدرية طلبة

رد مفاجئ

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، جدلًا واسعًا في الفترة الأخيرة، عقب خروجها من الوعكة الصحية التي تعرضت لها، حيث أثارت الغضب بسبب تصريحاتها الساخرة من أصحاب السمنة، مما عرضها لانتقادات واسعة من الجماهير في مصر والوطن العربي.

واستمرارًا لمسلسل الانتقادات اللاذعة، علقت إحدى المتابعات على الصورة التي نشرتها ريهام سيعد بصحبة صديقاتها، بموقع "Instagram" ،  قائلةً "أنه لا أحد يحبها وأن دمها ثقيل".

في حين ردت الفنانة بدرية طلبة بشكل مفاجئ على تعليق هذه الفتاة، قائلةً: "زمايلها بيحبوها واللي وقفت جنبهم بيحبوها والناس المحترمين بيحبوها واللي مش بيحقدوا وبيقلوا أدبهم بيحبوها، واللي اتربوا صح بيحبوها".

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