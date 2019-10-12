إقالة مدرب الرجاء المغربي بعد «التحرش» بلاعب الفريق

12 أكتوبر 2019 - 07:58 م

أحال مسئولو الرجاء المغربى الشكوى المقدمة من أحد لاعبى فريق الشباب بالنادي ضد أحد أعضاء الجهاز الفنى بعد تعرضه لتصرفات غير أخلاقية والتحرش به للتحقيق من قبل الشئون القانونية.

أعلن النادى المغربى على موقعه الرسمى فى بيان جاء نصه كالتالى:

ينهي المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي الى علم الرأي العام و الجمهور الرجاوي الكريم انه تلقى مساء يوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019 افادة من لاعب من فئة الشباب تتعلق بتصرفات غير أخلاقية تمس بعرضه قد يكون تعرض لها من طرف المكلف بالتأطير بنادي الرجاء الرياضي.

و بمجرد توصله بهذه الإفادة بادر المكتب المديري الى اتخاذ التدابير التالية:

1. مواجهة المؤطر المعني بالامر بالوقائع التي أفضت الى فك ارتباطه بالنادي بصفة آنية و نهائية.

2. وضع شكاية لدى السلطات القضائية المختصة بخصوص هاته الوقائع لاتخاذ التدابير و الاجراءات القانونية.

3. المواكبة النفسية و التحسيسية للشاب الذي صدرت عنه الافادة و التواصل الدائم مع افراد عائلته.

و في هذا الاطار، اجتمع المكتب المديري بصفة مستعجلة مع جميع مؤطري و مسئولي الفئات الشابة الذي خلص لاتخاذ التدابير و الاليات اللازمة التحسيسية منها و الوقائية من اجل حماية المواهب الكروية الشابة لنادي الرجاء الرياضي.

و لا يسع نادي الرجاء الرياضي إلا ان يشدد على حرصه التام على احترام مبادئ التربية الصالحة و التكوين الرياضي السليم و حماية الشباب و تفعيل سياسته المرجعية التي تهدف الى مواصلة تنشئة مواهب رياضية مكونة تربويا و دراسيا و رياضيا في اطار بيئة سليمة.