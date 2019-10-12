مفاجأة.. ليبيا تساند تركيا ضد الجامعة العربية

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قطر

تركيا

ليبيا

الجامعة العربية

رفضت وزارة الخارجية الليبية، تأييد بيان جامعة الدول العربية الصادر اليوم الأحد، وتضمن إدانة لتركيا على خلفية عمليتها العسكرية فى سوريا.

وأعلنت الوزارة، في بيان لها قبل قليل، رفضها وقف التعاون مع الجمهورية التركية، كذلك رفض خفض التمثيل الدبلوماسي معها.

وعقدت جامعة الدول العربية اليوم السبت، اجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية، للرد على العملية العسكرية التي تشنها تركيا شمال شرق سوريا.

وأصدر الاجتماع 11 قرارًا كإجراءات عقابية بحق تركيا، حيث قرر المجلس النظر في اتخاذ إجراءات عاجلة بما في ذلك خفض العلاقات الدبلوماسية ووقف التعاون العسكري ومراجعة مستوى العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية مع تركيا.

ويشار إلى أن كل من قطر والصومال قد أبديا تحفظهما على بيان الجامعة.


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