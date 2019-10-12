رفض إعطائه المال.. فقام بدفن والده أسفل السرير

استمرارًا لكثرة الجرائم الأسرية التي يتعلق بعضها بالأطفال، والبعض الآخر بأولياء الأمور، أقدم شاب على قتل والده، ودفنه في مقبرة أسمنتية أسفل السرير، ببولاق الدكرور، بسبب رفضه إعطائه أموال لشراء المخدرات.

قالت تحريات وتحقيقات مباحث الجيزة، التي جرت تحت إشراف مدير الإدارة العامة للمباحث، ورئيس مباحث القطاع، إن بلاغًا ورد من عمرو 51 سنة، فني هندسي ومقيم بأكتوبر، بغياب والده محمود 70 سنة، موظف بالمعاش والمقيم بمنطقة صفط اللبن، بولاق الدكرور، منذ يوم الأربعاء الماضي.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت قيادة مفتش مباحث غرب الجيزة، ورئيس مباحث بولاق الدكرور، والرائد أيمن السكوري معاون المباحث، إلى مكان المنزل محل إقامة المتغيب، وبإجراء التحريات تبين أن المتغيب مقيم بالعنوان المشار إليه صحبة زوجته "نجاح"، وشقيق المبلغ من الأب ويدعى "محمد" 31 سنة، سيئ السمعة والسلوك، دائم التشاجر مع المتغيب بسبب النقود، لشراء المخدرات.

وبمناقشة زوجته، أوضحت أنها عادت يوم الأربعاء الماضي من زيارة كريمتها فتبين لها عدم تواجد الزوج المتغيب، وبالاستعلام من نجلها أخبرها أنه خرج بعدها، إلا أنه لم يشاهده، وبفحص المنزل عثر على آثار رمال بالشقة وبتتبعها قادت إلى أسفل سرير الابن "العاق"، حيث وجدوا آثار إسمنت حديث، وبفتح حفرة الإسمنت صدرت رائحة كريهة، وبالفحص تبين وجود جثة مدفونة.

وقالت مصادر أمنية، إن ضباط من الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، تواصل جهودها لضبط المتهم.

وأضافت، أن 4 مأموريات انطلقت للبحث عن المتهم في الأماكن التي يتردد عليها، لضبطه ومناقشته حول ملابسات الواقعة، وعرضه علي جهات التحقيق.