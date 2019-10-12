بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل القمة

12 أكتوبر 2019 - 07:37 م

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، جاهزية عمرو السولية لاعب وسط الفريق الأحمر، للمشاركة في مباراة القمة أمام الزمالك، المقرر لها يوم 19 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري العام.

وقال «عبد الحفيظ» إن السولية سيكون جاهزًا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بقيادة السويسري فايلر، مضيفا أن اللاعب ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

يذكر أن السولية تعرض للإصابة بجزع في الرباط الخارجي بالكاحل في مباراة أسوان الأخيرة التي حسمها الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد.

ويتصدر الأهلي جدول المسابقة برصيد 9 نقاط بعد الفوز بأول 3 مباريات بالدوري أمام سموحة والإنتاج الحربي وأسوان.