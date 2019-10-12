رسالة من المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي لـ «عمرو دياب»

لطالما سعت إسرائيل إلى التطبيع الشعبي مع المصريين من خلال التودد والتقرب إلى نجومهم المفضلين، حتى وإن لم يكن لهؤلاء مواقف مؤيدة للتطبيع معها.

ومرارًا، بثت وسائل إعلام إسرائيلية تقارير عن تأثير الإسرائيليين بالأغاني المصرية، وفي المقدمة منها أغاني "كوكب الشرق" أم كلثوم، فضلاً عن الأفلام المصرية التي يعرضها التليفزيون الإسرائيلي.

وجاءت أحدث محاولة في هذا الإطار، من خلال توجه المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسالة للمطرب المصري الشهير، عمرو دياب، بمناسبة عيد ميلاده.

وقال عفير جنلدمان، عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "أتمنى للفنان عمرو دياب عيد ميلاد سعيد مني شخصيا ومن جميع معجبيه هنا".

وأضاف متحدثًا عن دياب: "إنه يحظى بإسرائيل بتقدير كبير والفنان تساحي هاليفي الذي عاش كطفل في القاهرة، سجل أداءه الخاص لأغنية عمرو الشهيرة "تميلي معاك"... كل عام وأنت بخير يا عمرو تملنا معاك".

يذكر أن "الهضبة" احتفل بعيد ميلاده الـ 58 في أحد الفنادق الشهيرة، مع عدد قليل من المقربين أبرزهم الفناية دينا الشربيني، التي يرتبط اسمها به قبل 3 سنوات.

وظهر في الاحتفالية عدد من الفنانين، هم الممثلة ياسمين رئيس، والمؤلف تامر حبيب، والممثل أحمد السعدني، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والممثل عمرو يوسف وزوجته الفنانة السورية كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، وعمرو منسي الرئيس التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.