10 آلاف مُشجع لمباراة مصر وبتسوانا

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مصر

المصريون

بتسوانا

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، 10 آلاف متفرج لحضور مباراة المنتخب الوطني أمام بتسوانا المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل، بملعب برج العرب، فى إطار الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

وأعلن الاتحاد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن عدد الجماهير قائًلًا: "أسفر الاجتماع الأمني لمباراة مصر وبتسوانا الودية المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل بستاد برج العرب عن تخصيص 8 آلاف تذكرة للدرجة الموحدة، و1700 للدرجة الأولى، و 300، أمام المقصورة، 70 أمام المقصور الرئيسية، على أن تطرح التذاكر غدًا بستاد الأسكندرية".

وتعد هذه المباراة هي الأول للمنتخب تحت قيادة حسام البدرى، وجهازه المعاون الذي يضم محمد بركات مديرًا للمنتخب وطارق مصطفى وأحمد أيوب مدرب عام وسيد معوض مدرب وأيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى.


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