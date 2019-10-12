المنتخب الأولمبي يواجه جنوب إفريقيا على استاد القاهرة

12 أكتوبر 2019 - 07:22 م

تلقت اللجنة المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، موافقة الجهات الأمنية على إقامة المباراة الودية الثانية للمنتخب الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا، غد الأحد بإستاد القاهرة الدولى بدون الجماهير.

وكان مقررا إقامة المباراة بإستاد الإسماعيلية الذي شهد المباراة الأولى بين المنتخبين أمس الجمعة، والذي انتهى بالتعادل الايجابى بهدف لكل منهما، إلا أن شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، أصر على إقامة المباراة بإستاد القاهرة حتى يعتاد اللاعبون على أرضيته، خاصة أنه يستضيف مباريات المنتخب الأوليمبي في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة الشهر المقبل، ليستجيب الأمن لرغبة الجهاز الفنى للمنتخب المصرى.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لبطولة أفريقيا تحت 23 سنة والتي تقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبلين، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة مالي والكاميرون وغانا وتقام مبارياتها بإستاد القاهرة. بينما ضمت المجموعة الأخرى منتخبات نيجيريا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وزامبيا، وتقام مبارياتها بإستاد السلام.