رد تركي ناري على «أبو الغيط» والجامعة العربية

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سوريا

تركيا

أحمد أبو الغيط

الخارجية التركية،

ردت الخارجية التركية، قبل قليل، على تصريحات أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، بشأن «العدوان على سوريا».

وقالت الخارجية إن: «اتهامات أمين عام الجامعة العربية لتركيا تعد خيانة وشراكة في جرائم المنظمات الإرهابية».

وكان أبو الغيط، قد أدان العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، مصرحًا في كلمته خلال الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، اليوم إن «العملية العسكرية لتركيا في شمال شرق سوريا، ليس لها سوى اسم واحد فقط وهو الغزو أو العدوان، والذي لا يمكن أن تقره أي دولة في العالم مهما كانت المبررات، الوضع المعقد بطبيعة الأمور في سوريا لا يمكن وأن تكون مبررًا لغزو أي دولة لها».


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