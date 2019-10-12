مقتل 16 شخصًا في هجوم مسلح على مسجد

12 أكتوبر 2019 - 06:44 م

ذكرت مصادر أمنية، في بوركينا فاسو اليوم السبت، أن 16 شخصًا قتلوا في هجوم استهدف مسجدًا شمالي البلاد.

وبحسب وكالات أنباء نقلًا عن مصدر أمني: "هاجم مسلحون المسجد الكبير في سالموسي أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل.

وأوضح أن 13 شخصًا لقوا حتفهم فوراً، بينما قضى 3 متأثرين بجروحهم في وقت لاحق. وأضاف المصدر أن جريحين حالتهما خطرة.

وأكد أحد سكان بلدة غوروم-غوروم القريبة الهجوم، مشيراً إلى أن سكان سالموسي فرّوا من منازلهم بعد العملية.

وبقيت بوركينا فاسو حتى عام 2015 في منأى عن أعمال العنف التي شهدتها مالي ومن ثم النيجر، جارتاها شمالاً، لكن متطرفين بدأوا بالتغلغل داخل المناطق الشمالية ومن ثم الشرقية قبل تهديد حدود الدولة الجنوبية والغربية.

وقتل المسلحون نحو 600 شخص. ولكن تشير مجموعات المجتمع المدني إلى أن الحصيلة تجاوزت ألف قتيل.

وفرّ نحو 300 ألف من منازلهم بينما أغلقت حوالي 3000 مدرسة في وقت تزداد تداعيات أعمال العنف على الاقتصاد.