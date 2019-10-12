  • الأحد 13 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:01 ص
بحث متقدم
سعيد والقروي

تونس تختار رئيسا بين "القروي" و"سعيد"

شريف مدكور

تطورات جديدة عن الحالة الصحية لشريف مدكور

دولار

استقرار سعر الدولار عند هذا الرقم

محمد صلاح

محمد صلاح يحرج أمير قطر

مصرع عامل تحت عجلات القطار بسوهاج

قاتل أبيه بـ"صفط اللبن" يلقي بنفسه أسفل القطار ويتحول لأشلاء

مرتضى منصور

مرتضى يحرج أحمد جمال: متقاطعنيش .. مش هتعلمني أقول ايه ومقولش ايه

فجر السعيد

فجر السعيد تطلب الدعاء: تعاملوا مع وفاتي أنه أمر محتوم

الطالب محمود البنا

والد محمود البنا يفجر مفاجأة مدوية عن الفتاة التي مات بسببها

كهربا

أول رد رسمى من الأهلى حول التعاقد مع نجم الزمالك

ببوركينا فاسو..

مقتل 16 شخصًا في هجوم مسلح على مسجد

عرب وعالم

ارشيفية
ارشيفية

متابعات - الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

مقتل وإصابة 10 أشخاص فى هجوم مسلح على حافلة ركاب

#

هولندا.. محكمة تقضي بمسؤولية الشرطة عن هجوم مسلح

#

ضربة جديدة.. تجميد أصول "حزب الله" في هذه الدولة

#

مقتل مذيع في قناة تلفزيونية وصديقه في هجوم مسلح

بوركينا فاسو

هجوم على مسجد

مقتل 16 شخصًا

مسجد مسلحون

ذكرت مصادر أمنية، في بوركينا فاسو اليوم السبت، أن 16 شخصًا قتلوا في هجوم استهدف مسجدًا شمالي البلاد.

وبحسب وكالات أنباء نقلًا عن مصدر أمني: "هاجم مسلحون المسجد الكبير في سالموسي أمس الجمعة، ما أسفر عن مقتل 16 شخصًا على الأقل.

وأوضح أن 13 شخصًا لقوا حتفهم فوراً، بينما قضى 3 متأثرين بجروحهم في وقت لاحق. وأضاف المصدر أن جريحين حالتهما خطرة.

وأكد أحد سكان بلدة غوروم-غوروم القريبة الهجوم، مشيراً إلى أن سكان سالموسي فرّوا من منازلهم بعد العملية.

وبقيت بوركينا فاسو حتى عام 2015 في منأى عن أعمال العنف التي شهدتها مالي ومن ثم النيجر، جارتاها شمالاً، لكن متطرفين بدأوا بالتغلغل داخل المناطق الشمالية ومن ثم الشرقية قبل تهديد حدود الدولة الجنوبية والغربية.

وقتل المسلحون نحو 600 شخص. ولكن تشير مجموعات المجتمع المدني إلى أن الحصيلة تجاوزت ألف قتيل.

وفرّ نحو 300 ألف من منازلهم بينما أغلقت حوالي 3000 مدرسة في وقت تزداد تداعيات أعمال العنف على الاقتصاد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فايلر يوجه ضربة قاسية لـ"كهربا"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» فنانة شهيرة بعد مقابلتها لـ"صلاح": هذا ما شعرت به
» القبض على فنانة شهيرة لسبب صادم
» فنانة شهيرة تقدم أغرب تبرير لسبابها المتواصل للناس .. وكرارة يندهش
» شبيه صلاح يفجر مفاجأة مدوية: أصور الإعلانات بدلا منه
» هذا ما قاله والد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام
» مدير التعاقدات بالأهلى يكشف: هذا هو سر إختيار فايلر
» دراسة صادمة تكشف: تكبير الثدي يهدد حياة الرضع
» هذا ما قاله نجم الأهلي عن شارة قيادة المنتخب
» فنان كبير يفجر مفاجأة مدوية عن أجور الفنانين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس