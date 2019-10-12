صلاح ينشر فيديو جديد مع عارضة الأزياء البرازيلية

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صلاح مع عارضة الأزياء
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محمد صلاح

جلسة تصوير

عارضة الأزياء

أليساندرا أمبروسيو

مجلة GQ

ظهر محمد صلاح بالأمس، بعدة إطلالات خلال جلسة تصوير مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو لمجلة GQ .

ونشر محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، فيديو عبر صفحته الرسمية على تويتر، من جلسة التصوير التي جمعته مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو.

وتعد أليساندرا أمبروسيو "37 عامًا" من أشهر عارضات الأزياء في البرازيل ودخلها السنوى يتجاوز 6 ملايين دولار، وتشارك في حملات دعائية وعروض أزياء لأهم دور الأزياء العالمية.

وسبق أن صورت أليساندرا أمبروسيو مع نجوم برشلونة في حملة دعائية، وكريستيانو رونالدو أيضًا على غلاف نفس المجلة التى ظهرت فيها مع محمد صلاح

وتوج محمد صلاح نجم منتخب مصر مؤخرا بجائزة رجل العام من المجلة العالمية في مدينة "أبوظبي" الإماراتية.

شاهد الفيديو..


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