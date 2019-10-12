رسميًا.. الزمالك يفسخ تعاقده مع «ستوجلن»

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المصريون

الزمالك

ستوجلن

فسخ مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقدهم مع الأمريكي تيريل ستوجلن، وذلك بناءً على رغبة اللاعب بعد التنازل عن كافة حقوقه لدى النادي الأبيض.

وتسلم الخطاب محمود الحلو المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة السلة، على أن يتم إجراءات فسخ التعاقد بين النادى واللاعب.

وشهدت الأيام الماضية نشوب أزمة بين ستوجلين وطارق سعيد مدير فريق كرة السلة بالقلعة البيضاء بعد رفض اللاعب خوض التدريبات قبل مباراة السوبر أمام الجزيرة حجة التوجه إلى البنك لايداع أموال .

قامت إدارة الزمالك بتجميد اللاعب وحرمانه من المشاركة في التدريبات ومباريات دورى المرتبط ، حتى تم ابلاغ اتحاد اللعبة بقرار فسخ التعاقد معه.


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