أول فيديو لواقعة تحرش قاتل طالب المنوفية

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المنوفية

تحرش

محمود البنا

راجح

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو لواقعة التحرش التي راح ضحيتها الطالب محمود البنا بمحافظة المنوفية.

ولقي محمود البنا المعوف بـ«شهيد الجولة»، مصرعه على يد شاب آخر يدعى «راجح»، إثر تدخله لحماية إحدى الفتيات من التحرش.

وذكرت والدة «البنا» في مقابلة مع قناة ام بي سي مصر، أنها تلقت اتصالا بأن ابنها مصاب، موضحة أنها هرعت على الفور إلى المستشفى، كما ذكر والده أن المتورطين فى الجريمة أخلاقهم سيئة وأهلهم من ميسوري الحال ويتبوؤن مناصب هامة، ويدفعون الدية عند ارتكاب أبنائهم للجرائم. 

وأضاف في ذات المقابلة، أنهم لا يربون أبنائهم على الأخلاق، مشيرًا إلى أن هؤلاء الطلاب يثيرون المشاكل دائمًا.

وقررت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، حبس كل من "محمد أشرف راجح" المتهم الرئيسي في قتل "محمود البنا، شهيد الرجولة" ومساعديه كل من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما، ومقيمون جميعا بمدينة تلا، على ذمة التحقيقات.


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