«رانييري» مديرًا فنيًا لفريق سامبدوريا

12 أكتوبر 2019 - 06:15 م

أعلن مسئولو نادي سامبدوريا الإيطالي، تعيين كلاوديو رانييري مديرًا فنيًا للفريق، لمدة موسمين، أي حتى عام 2021.

ونشر النادي بيانًا رسميًا يعلن فيه عن تعاقده مع رانيري وجاء نصه على النحو التالي: "يسر الرئيس ماسيمو فيريرو الترحيب بكلاديو رانييري كمديرًا فنيا للنادي"

وأضاف: "تم تعيين رانييري كمديرا فنيًا للفريق لمدة عامين حتى 30 يونيو 2021، ويتمنى الرئيس للمدرب الجديد ومعونية والفريق الأفضل فيما تبقى من الموسم".

وقاد رانيري في مسيرته الاحترافية 17 ناديًا، آخرهم روما الإيطالي أيضا الموسم الماضي، حيث لعب معهم 12 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر في 2.

أبرز إنجازات رانييري هي الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، مع ليستر سيتي موسم 2015-2016، في واحدة من أهم الانجازات في تاريخ كرة القدم.