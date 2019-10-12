  • الأحد 13 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:02 ص
بحث متقدم
سعيد والقروي

تونس تختار رئيسا بين "القروي" و"سعيد"

شريف مدكور

تطورات جديدة عن الحالة الصحية لشريف مدكور

دولار

استقرار سعر الدولار عند هذا الرقم

محمد صلاح

محمد صلاح يحرج أمير قطر

مصرع عامل تحت عجلات القطار بسوهاج

قاتل أبيه بـ"صفط اللبن" يلقي بنفسه أسفل القطار ويتحول لأشلاء

مرتضى منصور

مرتضى يحرج أحمد جمال: متقاطعنيش .. مش هتعلمني أقول ايه ومقولش ايه

فجر السعيد

فجر السعيد تطلب الدعاء: تعاملوا مع وفاتي أنه أمر محتوم

الطالب محمود البنا

والد محمود البنا يفجر مفاجأة مدوية عن الفتاة التي مات بسببها

كهربا

أول رد رسمى من الأهلى حول التعاقد مع نجم الزمالك

«رانييري» مديرًا فنيًا لفريق سامبدوريا

الرياضة

رانييرى
رانييرى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

إيهاب جلال يقلب الطاولة ويفوز بقيادة المنتخب

#

حسام حسن مدربًا للمنتخب

#

«فلوريس» مديرًا فنيًا لفريق واتفورد

#

«مارادونا» مديرًا فنيًا لفريق خيمناسيا لا بلاتا

المصريون

رانييرى

سامبدوريا

أعلن مسئولو نادي سامبدوريا الإيطالي، تعيين كلاوديو رانييري مديرًا فنيًا للفريق، لمدة موسمين، أي حتى عام 2021.

ونشر النادي بيانًا رسميًا يعلن فيه عن تعاقده مع رانيري وجاء نصه على النحو التالي: "يسر الرئيس ماسيمو فيريرو الترحيب بكلاديو رانييري كمديرًا فنيا للنادي"

وأضاف: "تم تعيين رانييري كمديرا فنيًا للفريق لمدة عامين حتى 30 يونيو 2021، ويتمنى الرئيس للمدرب الجديد ومعونية والفريق الأفضل فيما تبقى من الموسم".

وقاد رانيري في مسيرته الاحترافية 17 ناديًا، آخرهم روما الإيطالي أيضا الموسم الماضي، حيث لعب معهم 12 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر في 2.

أبرز إنجازات رانييري هي الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، مع ليستر سيتي موسم 2015-2016، في واحدة من أهم الانجازات في تاريخ كرة القدم.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فايلر يوجه ضربة قاسية لـ"كهربا"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» فنانة شهيرة بعد مقابلتها لـ"صلاح": هذا ما شعرت به
» القبض على فنانة شهيرة لسبب صادم
» فنانة شهيرة تقدم أغرب تبرير لسبابها المتواصل للناس .. وكرارة يندهش
» شبيه صلاح يفجر مفاجأة مدوية: أصور الإعلانات بدلا منه
» هذا ما قاله والد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام
» مدير التعاقدات بالأهلى يكشف: هذا هو سر إختيار فايلر
» دراسة صادمة تكشف: تكبير الثدي يهدد حياة الرضع
» هذا ما قاله نجم الأهلي عن شارة قيادة المنتخب
» فنان كبير يفجر مفاجأة مدوية عن أجور الفنانين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس