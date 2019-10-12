إعلامية سعودية: مصيبة «صلاح» بسبب القرآن والوضوء

12 أكتوبر 2019 - 06:11 م

انتقدت الإعلامية السعودية سكينة المشيخص، ظهور النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في إعلان لشركة ملابس شهيرة رفقة عارضة أزياء.

وكتبت عبر تويتر» :«أبو مكة " في أحدث " Photo session " فخر العرب تحول إلى مودل مع عارضة الأزياء».

ورد عليه أحد متابعيها بقوله: « مالي دخل في حياته.. نستمتع في في فريقه ليفربول والأداء الي يقومو به... ماهو نبي ولاهو قدوه.. كل واحد بصيرة نفسه وكل انسان يخطئ ويصيب».

لتعود وتوضح أنه ظهر ملتزمًا دينيًا، يقرأ القرآن ويتوضأ قبل كل صلاة، موضحة: «هنا المصيبة»، كونه تسبب فى وجود هذا الانطباع عنه، حيث كتبت: «تتذكر صور محمد صلاح و " كتاب الله " لا يفارقه .. و كلام والده عنه و عن التزامه الديني و بأنه يتوضأ قبل كل مبارة ، و كلام " الغارديان " بأن صلاح نموذج للأسلام الصحيح !.. محمد صلاح قدم نفسه كنموذج إسلامي و هنا المصيبة».