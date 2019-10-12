  • الأحد 13 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:02 ص
بحث متقدم
سعيد والقروي

تونس تختار رئيسا بين "القروي" و"سعيد"

شريف مدكور

تطورات جديدة عن الحالة الصحية لشريف مدكور

دولار

استقرار سعر الدولار عند هذا الرقم

محمد صلاح

محمد صلاح يحرج أمير قطر

مصرع عامل تحت عجلات القطار بسوهاج

قاتل أبيه بـ"صفط اللبن" يلقي بنفسه أسفل القطار ويتحول لأشلاء

مرتضى منصور

مرتضى يحرج أحمد جمال: متقاطعنيش .. مش هتعلمني أقول ايه ومقولش ايه

فجر السعيد

فجر السعيد تطلب الدعاء: تعاملوا مع وفاتي أنه أمر محتوم

الطالب محمود البنا

والد محمود البنا يفجر مفاجأة مدوية عن الفتاة التي مات بسببها

كهربا

أول رد رسمى من الأهلى حول التعاقد مع نجم الزمالك

إعلامية سعودية: مصيبة «صلاح» بسبب القرآن والوضوء

عرب وعالم

المشيخص
المشيخص

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

بسبب "صلاح"..يسرا تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

#

استدعاء إعلامية سعودية لترويجها لجهاز خطير

#

بسبب "فيديو".. إعلامية شهيرة تثير ضجة في السعودية

#

بسبب فيديو راقص.. سعودية تثير غضب المملكة

محمد صلاح

ليفربول

صلاح

سكينة المشيخص

انتقدت الإعلامية السعودية سكينة المشيخص، ظهور النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في إعلان لشركة ملابس شهيرة رفقة عارضة أزياء.

وكتبت عبر تويتر» :«أبو مكة " في أحدث " Photo session " فخر العرب تحول إلى  مودل مع عارضة الأزياء».

ورد عليه أحد متابعيها بقوله: « مالي دخل في حياته.. نستمتع في في فريقه ليفربول والأداء الي يقومو به... ماهو نبي ولاهو قدوه.. كل واحد بصيرة نفسه وكل انسان يخطئ ويصيب».

لتعود وتوضح أنه ظهر ملتزمًا دينيًا، يقرأ القرآن ويتوضأ قبل كل صلاة، موضحة: «هنا المصيبة»، كونه تسبب فى وجود هذا الانطباع عنه، حيث كتبت: «تتذكر صور محمد صلاح و " كتاب الله " لا يفارقه .. و كلام والده عنه و عن التزامه الديني و بأنه يتوضأ قبل كل مبارة ، و كلام " الغارديان " بأن صلاح نموذج للأسلام الصحيح !.. محمد صلاح قدم نفسه كنموذج إسلامي و هنا المصيبة».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فايلر يوجه ضربة قاسية لـ"كهربا"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» فنانة شهيرة بعد مقابلتها لـ"صلاح": هذا ما شعرت به
» القبض على فنانة شهيرة لسبب صادم
» فنانة شهيرة تقدم أغرب تبرير لسبابها المتواصل للناس .. وكرارة يندهش
» شبيه صلاح يفجر مفاجأة مدوية: أصور الإعلانات بدلا منه
» هذا ما قاله والد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام
» مدير التعاقدات بالأهلى يكشف: هذا هو سر إختيار فايلر
» دراسة صادمة تكشف: تكبير الثدي يهدد حياة الرضع
» هذا ما قاله نجم الأهلي عن شارة قيادة المنتخب
» فنان كبير يفجر مفاجأة مدوية عن أجور الفنانين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس