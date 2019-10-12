تعرف على كيفية إلغاء تنشيط حسابك في فيس بوك

ما بين فترة وأخرى، يقرر مستخدمي "فيس بوك" حذف الحساب نهائيًا أو عدم استخدام لخدمة لفترة.

ويتيح "فيس بوك" ميزة مذهلة للمستخدمين وهي إلغاء تنشيط الحساب مؤقتًا، حيث يمكنك عند استخدام هذه الميزة إخفاء نشاطك على المنصة لمدة 7 أيام، وفي هذه الحالة لن يتمكن أصدقائك على فيس بوك من مراسلتك أو رؤية منشوراتك، إليك خطوات إلغاء تنشيط حسابك، وفقًا لما ذكرته مجلة "india today ".

- كيفية إلغاء تنشيط حسابك:

الخطوة 1: اضغط على الثلاث خطوط الأفقية على حسابك في فيسبوك.

لخطوة 2: مرر لأسفل واختر "الإعدادات والخصوصية".

الخطوة 3: اختر خيار المعلومات الشخصية من خيار الإعدادات.

الخطوة 4: انقر فوق إدارة الحساب.

الخطوة 5: اضغط على إلغاء تنشيط حسابك Deactivate ، ثم اتبع الخطوات لتأكيد قرارك واختيار مدة إالغاء التنشيط.

- كيفية إعادة إنشاء حسابك على فيسبوك:

لإعادة تنشيط حسابك بعد إلغاء تنشيطه، كل ما عليك فعله هو تسجيل الدخول مرة أخرى إلى فيسبوك، باستخدام البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بك وسيتم إعادة ملفك الشخصي بالكامل مرة أخرى.