رد قطر على استغلال «صلاح» في مونديال الأندية

12 أكتوبر 2019 - 06:00 م

حذرت إدارة نادى ليفربول الإنجليزى، قطر من استغلال لاعبيه فى التسويق السياسى لتميم بن حمد، وذلك على هامش مشاركة "الريدز" فى بطولة كأس العالم للأندية 2019.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية أن نادي ليفربول خاطب مسئولين فى قطر من أجل عدم إشراك لاعبيه، خاصة النجم محمد صلاح جناح الفريق والمنتخب الوطني، في أية حملات إعلانية بهدف التسويق السياسى لأمير قطر تميم بن حمد أو التسويق الرياضى فيما يتعلق ببطولة كأس العالم 2022.

وأضافت الصحيفة أن نادى ليفربول تلقى ضمانات بعدم إشراك لاعبيه فى أية حملات تسويقية على الصعيد السياسي والرياضى، فى ظل حالة التركيز التى سيكون عليها الفريق الطامح لتحقيق إنجاز جديد بالحصول على البطولة الثالثة فى 2019 بعد دوري ابطال اوروبا وكأس السوبر الأوروبى.

كما تلقى نادى ليفربول تأكيدات من مصادر قطرية رفيعة المستوى أنه لن تكون هناك محاولات لالتقاط صور تذكارية للاعبين مع تميم بن حمد أمير قطر خلال مشاركة الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية.

وتحدثت الصحيفة أن محمد صلاح سيعامل بنفس الطريقة التى ستتم بها معاملة زملائه، ولن يكون هناك أي محاولة لجعله يلتقط صورة مع تميم بن حمد أمير قطر، لاسيما وأن إدارة ليفربول ترفض بشكل قاطع إدخال الرياضة بأي شكل من الأشكال في عالم السياسة.

وأشارت الصحيفة ذائعة الصيت في بريطانيا إلى أن نادى ليفربول حرص على تلقى تلك الضمانات، لاسيما أن كرة القدم بات لها دور كبير في الصراعات السياسية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك حرمان هينريك مختاريان، لاعب فريق روما الإيطالى، من السفر للعاصمة الأذربيجانية "باكو" للمشاركة بنهائي الدوري الأوروبى ضد تشيلسى قبل أشهر، حينما كان لاعبا بصفوف أرسنال، بسبب توتر العلاقة بين بلده أرمينيا وأذربيجان.