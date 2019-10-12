شاهدها خال زوجها في وضع مخل.. فاغتصبته وصورته

12 أكتوبر 2019 - 05:52 م

تفتق ذهن امرأة مغربية زوجها مسجون عن حيلة شيطانية لإجبار خال زوجها على الصمت بعد أن شاهدها في وضع مخل بالحياء، فلجأت إلى تخديره وهتك عرضه بقضيب بلاستيكي وتصويره في وضع مخل.

استهدفت الزوجة من احتفاظها بمقطع الفيديو، الضغط على زوجها حتى لا يكشف حقيقة ما شاهده للزوج المعتقل، غير أن الواقعة تكشفت فصولها حين توصلت حماة المتهمة إلى الفيديو الذي تظهر فيه زوجة ابنها وهي تهتك عرض خال زوجها بالقضيب البلاستيكي من دبره وهي تخرجه، وفق صحيفة "الصباح" المغربية.

وسرعان ما تفجرت الفضيحة وسط الأسرة القاطنة بالمدينة العتيقة بـ "سلا"، حيث ذاع صيت اغتصاب المتهمة لخال زوجها وتصويره في لقطات جنسية مثيرة، وهو متكئ وغير واع بما تقوم به الجانية.

فيما توجه المجني عليه إلى الشرطة القضائية بـ "سلا" والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط مقدمًا شكوى بما تعرضه له.

إلا أن رجال الضابطة القضائية لم يصدقوا أقواله في البداية، وأمر الوكيل العام للملك ضباط الشرطة بالتعجيل في فتح البحث القضائي والاستماع إلى الضحية لمعرفة حقيقية ما جرى في الواقعة.

فيما ألقى أفراد الشرطة القضائية القبض على الزوجة، واقتادوها إلى الشرطة القضائية، واصطحبوا المجني إلى مقر التحقيق، لإجراء مواجهة بينهما.

واجه المحققون المتهمة بالاتهامات الموجهة إليها، من قبل خال زوجها في شأن استدراجه ومنحه مشروبًا غازيًا به مواد مخدرة، وبعد فقدان وعيه هتكت عرضه بقضيب بلاستيكي.

غير أنها أنكرت في بداية الأمر الاتهامات المنسوبة إليها جملة وتفصيلاً، لكن بعد عرض الشريط أمامها ومواجهتها بمحتويات هاتفها المحمول وفور عرضه على الخبرة التقنية، تراجعت عن الإنكار، لتعترف بقيامها باغتصابه.