  • الأحد 13 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:05 ص
بحث متقدم
سعيد والقروي

تونس تختار رئيسا بين "القروي" و"سعيد"

شريف مدكور

تطورات جديدة عن الحالة الصحية لشريف مدكور

دولار

استقرار سعر الدولار عند هذا الرقم

محمد صلاح

محمد صلاح يحرج أمير قطر

مصرع عامل تحت عجلات القطار بسوهاج

قاتل أبيه بـ"صفط اللبن" يلقي بنفسه أسفل القطار ويتحول لأشلاء

مرتضى منصور

مرتضى يحرج أحمد جمال: متقاطعنيش .. مش هتعلمني أقول ايه ومقولش ايه

فجر السعيد

فجر السعيد تطلب الدعاء: تعاملوا مع وفاتي أنه أمر محتوم

الطالب محمود البنا

والد محمود البنا يفجر مفاجأة مدوية عن الفتاة التي مات بسببها

كهربا

أول رد رسمى من الأهلى حول التعاقد مع نجم الزمالك

شاهدها خال زوجها في وضع مخل.. فاغتصبته وصورته

الصفحة الأخيرة

ارشيفية
ارشيفية

أخبار متعلقة
#

فنانة خليجية تمتلك أغلى شنطة فى العالم.. وتصدم زوجها

#

تفاصيل مروعة.. وضع رضيع حى فى ثلاجة الموتى

#

ضبط كويتي في وضع مخل مع فتاة داخل السيارة

#

ضبط شاب وفتاة كويتية في وضع مخل داخل سيارة

تفتق ذهن امرأة مغربية زوجها مسجون عن حيلة شيطانية لإجبار خال زوجها على الصمت بعد أن شاهدها في وضع مخل بالحياء، فلجأت إلى تخديره وهتك عرضه بقضيب بلاستيكي وتصويره في وضع مخل.

استهدفت الزوجة من احتفاظها بمقطع الفيديو، الضغط على زوجها حتى لا يكشف حقيقة ما شاهده للزوج المعتقل، غير أن الواقعة تكشفت فصولها حين توصلت حماة المتهمة إلى الفيديو الذي تظهر فيه زوجة ابنها وهي تهتك عرض خال زوجها بالقضيب البلاستيكي من دبره وهي تخرجه، وفق صحيفة "الصباح" المغربية.

وسرعان ما تفجرت الفضيحة وسط الأسرة القاطنة بالمدينة العتيقة بـ "سلا"، حيث ذاع صيت اغتصاب المتهمة لخال زوجها وتصويره في لقطات جنسية مثيرة، وهو متكئ وغير واع بما تقوم به الجانية.

فيما توجه المجني عليه إلى الشرطة القضائية بـ "سلا" والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط مقدمًا شكوى بما تعرضه له.

إلا أن رجال الضابطة القضائية لم يصدقوا أقواله في البداية، وأمر الوكيل العام للملك ضباط الشرطة بالتعجيل في فتح البحث القضائي والاستماع إلى الضحية لمعرفة حقيقية ما جرى في الواقعة.

فيما ألقى أفراد الشرطة القضائية القبض على الزوجة، واقتادوها إلى الشرطة القضائية، واصطحبوا المجني إلى مقر التحقيق، لإجراء مواجهة بينهما.

واجه المحققون المتهمة بالاتهامات الموجهة إليها، من قبل خال زوجها في شأن استدراجه ومنحه مشروبًا غازيًا به مواد مخدرة، وبعد فقدان وعيه هتكت عرضه بقضيب بلاستيكي.

غير أنها أنكرت في بداية الأمر الاتهامات المنسوبة إليها جملة وتفصيلاً، لكن بعد عرض الشريط أمامها ومواجهتها بمحتويات هاتفها المحمول وفور عرضه على الخبرة التقنية، تراجعت عن الإنكار، لتعترف بقيامها باغتصابه.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فايلر يوجه ضربة قاسية لـ"كهربا"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» فنانة شهيرة بعد مقابلتها لـ"صلاح": هذا ما شعرت به
» القبض على فنانة شهيرة لسبب صادم
» فنانة شهيرة تقدم أغرب تبرير لسبابها المتواصل للناس .. وكرارة يندهش
» شبيه صلاح يفجر مفاجأة مدوية: أصور الإعلانات بدلا منه
» هذا ما قاله والد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام
» مدير التعاقدات بالأهلى يكشف: هذا هو سر إختيار فايلر
» دراسة صادمة تكشف: تكبير الثدي يهدد حياة الرضع
» هذا ما قاله نجم الأهلي عن شارة قيادة المنتخب
» فنان كبير يفجر مفاجأة مدوية عن أجور الفنانين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس