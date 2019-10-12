  • الأحد 13 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:02 ص
بحث متقدم
سعيد والقروي

تونس تختار رئيسا بين "القروي" و"سعيد"

شريف مدكور

تطورات جديدة عن الحالة الصحية لشريف مدكور

دولار

استقرار سعر الدولار عند هذا الرقم

محمد صلاح

محمد صلاح يحرج أمير قطر

مصرع عامل تحت عجلات القطار بسوهاج

قاتل أبيه بـ"صفط اللبن" يلقي بنفسه أسفل القطار ويتحول لأشلاء

مرتضى منصور

مرتضى يحرج أحمد جمال: متقاطعنيش .. مش هتعلمني أقول ايه ومقولش ايه

فجر السعيد

فجر السعيد تطلب الدعاء: تعاملوا مع وفاتي أنه أمر محتوم

الطالب محمود البنا

والد محمود البنا يفجر مفاجأة مدوية عن الفتاة التي مات بسببها

كهربا

أول رد رسمى من الأهلى حول التعاقد مع نجم الزمالك

«سياحة البرلمان» تصف عدوان تركيا على سوريا بالعمل الإرهابي

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

الجامعة العربية تعاقب تركيا بـ11 قرارًا

#

تركيا تعلن هجومها البري في شمال سوريا

#

رد ناري من تركيا على «ترامب»

#

البنتاجون: ترامب مسئول عن عودة داعش

سوريا

تركيا

العدوان

وصف عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن العدوان التركي على سوريا بـ"العمل الإجرامي"، الذي يعد الأمن الدولي.

وأدان رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، العدوان التركى على مناطق فى شمال شرقى سوريا تحت مسمى "نبع السلام"، مؤكدا أن العدوان التركى على سوريا يعد عملًا إجراميا يهدد السلم والأمن الدولى وفقا لميثاق الأمم المتحدة ويمثل تعديًا سافرًا على استقلال وسيادة الدولة السورية.

وطالب " صدقى " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن سرعة التدخل لوقف هذا العدوان الذى لايمكن وصفه إلا أنه من الأعمال الإرهابية التى تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية، متسائلا : لماذا هذا الصمت الدولى الرهيب تجاه هذه الأعمال البربرية والإرهابية من الرئيس التركى المهووس رجب طيب أرودغان خاصة أن هذا العدوان التركى يشكّل عداء صارخا وغير مقبول للعالم العربى كله.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

تونس ..ديمقراطية وألعاب خطيرة ومكشوفة

د. هشام الحمامي

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» فايلر يوجه ضربة قاسية لـ"كهربا"
» واتساب يتيح الميزة التي يبحث عنها الجميع
» فنانة شهيرة بعد مقابلتها لـ"صلاح": هذا ما شعرت به
» القبض على فنانة شهيرة لسبب صادم
» فنانة شهيرة تقدم أغرب تبرير لسبابها المتواصل للناس .. وكرارة يندهش
» شبيه صلاح يفجر مفاجأة مدوية: أصور الإعلانات بدلا منه
» هذا ما قاله والد ضحية الشهامة في المنوفية بعد قرار النائب العام
» مدير التعاقدات بالأهلى يكشف: هذا هو سر إختيار فايلر
» دراسة صادمة تكشف: تكبير الثدي يهدد حياة الرضع
» هذا ما قاله نجم الأهلي عن شارة قيادة المنتخب
» فنان كبير يفجر مفاجأة مدوية عن أجور الفنانين

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:46 ص

  • فجر

    04:38

  • شروق

    06:01

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:03

  • مغرب

    17:31

  • عشاء

    19:01

من الى
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس