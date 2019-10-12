«سياحة البرلمان» تصف عدوان تركيا على سوريا بالعمل الإرهابي

12 أكتوبر 2019 - 05:34 م

وصف عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن العدوان التركي على سوريا بـ"العمل الإجرامي"، الذي يعد الأمن الدولي.



وأدان رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، العدوان التركى على مناطق فى شمال شرقى سوريا تحت مسمى "نبع السلام"، مؤكدا أن العدوان التركى على سوريا يعد عملًا إجراميا يهدد السلم والأمن الدولى وفقا لميثاق الأمم المتحدة ويمثل تعديًا سافرًا على استقلال وسيادة الدولة السورية.





وطالب " صدقى " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولى خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن سرعة التدخل لوقف هذا العدوان الذى لايمكن وصفه إلا أنه من الأعمال الإرهابية التى تقوم بها الجماعات والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية، متسائلا : لماذا هذا الصمت الدولى الرهيب تجاه هذه الأعمال البربرية والإرهابية من الرئيس التركى المهووس رجب طيب أرودغان خاصة أن هذا العدوان التركى يشكّل عداء صارخا وغير مقبول للعالم العربى كله.







