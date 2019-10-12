ألميريا الإسباني يقترب من ضم نجم المنتخب

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المصريون

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دونجا

بيراميدز

الميريا

دخل المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في مفاضوات قوية مع إدارة نادي بيراميدز أجل من إنهاء صفقة ضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق والمنتخب الوطني، خلال الانتقالات الشتوية القادمة.

وأبدى اللاعب رغبته في الاحتراف بالدوري الإسباني، لكنه ترك تحديد رحيله من عدمه لإدارة النادي.

وقدم دونجا مستوى جيد وتألق مع بيراميدز في الموسم الماضي، الأمر الذي أعطاه بطاقة الانضمام لمنتخب مصر، وشارك ببطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بمصر.

يذكر أن دونجا جدد عقده مع نادي بيراميدز مطلع الموسم الجاري.


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