«السيسي» يصدر قرارًا جمهوريًا جديدًا

12 أكتوبر 2019 - 05:08 م

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء جامعة الحياة الخاصة.

وحمل القرار رقم 523 لعام 2019، حيث نص على أن يكون مقر الجامعة منطقة الجامعات بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

وتتكون الجامعة من كليات الهندسة، وإدارة الأعمال والمعاملات الدولية، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والتكنولوجية للبناء والتشييد.

وتمنح الجامعة درجات الليسانس والبكلوريوس ودبلومات التخصص والماجستير والدكتوراة.