سر ينشر لأول مرة عن مرض «طلعت زكريا» الغامض

في سبتمبر 2007، أصيب الفنان الراحل طلعت زكريا بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى دخوله بغيبوبة، وكان قاب قوسين أو أدنى من الموت كما حكى بنفسه، حتى بعد نقله إلى باريس لتلقي العلاج، قبل أن يتعافى من المرض، الذي كان له تأثيره الواضح على حالته طيلة السنوات التالية وحتى وفاته يوم الثلاثاء الماضي.

وكشف المؤلف عمرو سمير عاطف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن قصة المرض الغامض، قائلاً": "اشتغلت مع طلعت زكريا الله يرحمه سنة 2010 فى ست كوم" جوز ماما " كان عمل لطيف فى الحقيقة بس كان وقت انتاجه بيشهد انحسار الاعمال الكوميدية بشكل عام والست كوم خصوصا لاسباب يطول شرحها... طلعت الله يرحمه كان لسه خارج من مرض طويل نادر خلاه يبقي بين الحيا والموت لمدة سنتين والعمل ده كان من اول الحاجات اللى عملها بعد ما ابتدى يخف".

وأضاف: "كان عندى فضول انى اعرف تفاصيل اللى حصله فسألته واجابته كانت فعلا غريبة جدا قالى انه بعد سنين طويلة من الكفاح والتعب فجأة بقي نجم وكل الناس عايزه تشتغل معاه ومبعوتله تلت سيناريوهات على البيت مع عرابين عدت النص مليون جنيه -وكان مبلغ وقتها - وكان قبل ده اشترى فيلا وعمل فيها بيسين وفى يوم فى عز نجاحه واحساسه بنفسه نزل البيسين بتاعه وطلع مدد على الشيزلونج ولبس روب ومسك فى ايده سيجار وحس انه بقي باشا زى اللى كان بيسمع عنهم وبيشوفهم فى الافلام فخاف جدا وحس ان ده كتير عليه ..وافتكر انه عمل حاجات كتير مش كويسة فى حياته وافتكر ربنا وقام واتوضا وصلي ركعتين ودعا وقال يارب احفظ ولادى وما تخدهومش باى ذنب انا عملته وخلص منى انا اى ذنوب".

وتابع: "قبل ما اليوم يخلص كان اتنقل على المستشفي وداخل فى غيبوبة استمرت سنتين بسبب مرض نادر يقال انه جاله من مية البيسين ..قالى خرجت من الغيبوبة كأنى عملت تلت افلام ونجحوا الريس عايز يقابلنى والناس كلها بتتكلم عنى وحسيت ان ربنا غسلني من ذنوبي كلها".

واختتم: "المسلسل كان بيتصور فى ستديو العزبة على ترعة المريوطية اول حاجه عملها طلعت زكريا انه بنى جامع صغير جنب الاستديو ...ما قابلتوش من وقتها واتضايقت جدا زى ملايين غيري من التصريح اللى كان قاله وقت الثورة بس كنت فاهم هو ليه بيعمل كده بعد ما قابل الريس اللى امر بعلاجه على نفقة الدولة لكن من خلال التعامل اللى كان بينا والمرات القليلة اللى اتكلمنا فيها ما بافتكروش غير بكل خير ..الله يرحمه".

وتوفي طلعت زكريا الثلاثاء الماضي، بعد وعكة صحية عن عمر ناهز 59 عامًا، إذ كان يعاني منذ 2017 من أزمة صحية إثر دخوله في غيبوبة نتيجة إصابة بأحد شرايين الدماغ رغم تعافيه منها.

وولد الفنان الراحل في مارس 1960، وتخرج من قسم التمثيل والإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1984.

وشارك في بطولة أفلام عديدة أبرزها "طباخ الريس" الذي حقق إيرادات ونسب مشاهدة عالية.

كما شارك في أفلام أخرى بينها "سيد العاطفي" و"الرجل الأبيض المتوسط" و"التجربة الدنماركية" و"قصة الحي الشعبي"، فيما كان آخر أفلامه "حليمو أسطورة الشواطئ" الذي عرض في دور السينما ديسمبر 2017.

وقدم العديد من المسرحيات أشهرها "سكر هانم" و"وراء كل مجنون امرأة"، فضلا عن عدد من المسلسلات منها "مبروك جالك قلق" و"ضبط وإحضار".