بالأسماء.. الإفراج عن 38 متظاهرة بالإسكندرية

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الافراج

الإسكندرية

النيابة العامة

بالأسماء

أفرجت النيابة العامة عن 38 ممن ألقى القبض عليهم في محافظة الإسكندرية على خلفية القضية 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا المعروفة باسم “تظاهرات سبتمبر”.

وقال محمد حافظ، محامي، أن المفرج عنهم وصل عددهم و13 سيدة و25 رجلا.

وتابع حافظ أن أسماء السيدات اللاتي تم إخلاء سبيلهن من قسم العطارين على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة هن فاطمه سعد محمد غريب، محروسه سعد محمد غريب، حنان عبدالفتاح مرسي علي، كاميليا عبدالمنعم مصطفي العادلي، ميرفت محمود عبدالعزيز، نجاه انور عبداللطيف محمد، هاجر علي كامل عفيفي، هبه حسن جلال محمد، هدي احمد حسن محمد، صباح خليل عبدالرحمن، جهاد سمير صافي خليفه، نعمه على مرسي حسن، دعاء حفني محمد.

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