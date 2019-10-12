تسجيل نصف مليون بمنظومة التأمين الصحي خلال 100 يوم

انطلقت منظومة التأمين الصحي الشامل منذ 100 يوم، في وضع التشغيل التجريبي بمحافظة بورسعيد في الأول من يوليو.

وشهدت المائة يوم الكثير من التحديات التي قدمتها وزارة الصحة والسكان متمثلة في قيادتها، وإدارة المشروع والطاقم الطبي والإداري بمحافظة بورسعيد.

وفي بيان لوزارة الصحة اليوم قالت، إنه بمرور 100 يوم وصل عدد المُسجلين بالمنظومة إلى 514090 مواطن من أبناء محافظة بورسعيد، وتم فتح 158140 ملف عائلي الكتروني من خلال 26 وحدة ومركز صحة أسرة منتشرة في جميع أنحاء المحافظة، بعد أن كانوا 20 وحدة ومركز صحة أسرة في أول يوليو فقط المتاحين للتسجيل وجاري العمل على فتح المزيد من الوحدات والمراكز ليصبح في محافظة بورسعيد 35 وحدة ومركز صحة أسرة.

كما تردد على الـ 7 مستشفيات بالمنظومة وهم مستشفى السلام بورسعيد، مستشفى الزهور، مستشفى الرمد التخصصي، مستشفى النساء والولادة، مستشفى النصر التخصصي للأطفال ومستشفى الحياة بورفؤاد 156883 مواطن لتلقي الخدمات من خلال العيادات الخارجية.