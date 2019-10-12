حقيقة تأجيل مباراة الأهلي والزمالك

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نفى جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، طلبه تأجيل مباراة الأهلي والزمالك 48 ساعة، لتقام يوم 21 أكتوبر بدلًا من 19 من الشهر ذاته.

وقال «الغندور» في تصريحات صحفية: «ليس لي الحق في أن أطلب تأجيل أي مباراة للمدارس مش القمة، ما يقال عن طلبي تأجيل ماتش الأهلي والزمالك غير صحيح».

وأضاف: «إقامة مباراة الأهلي والزمالك الاثنين بدلا من السبت، كان سيتيح اختيار حكام على أعلى مستوى لإدارة اللقاء، لأن معظم حكام النخبة مشغولون بإدارة المباريات في الدوريات الأوروبية الكبري يومي السبت والأحد».

واختتم: «بمجرد الاستقرار على طاقم تحكيم مباراة القمة، سيتم الإعلان عنه فورا».

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الممتاز.

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