قتلى ومصابين في حادث إطلاق النار بنيويورك

قال متحدث باسم شرطة نيويورك اليوم السبت، في تصريح لصحيفة (ذا هيل) الأمريكية، إن قوات الشرطة تلقت مكالمة مفادها أن حادث إطلاق نار قد وقع في مقاطعة ويكسفيل بمنطقة بروكلين.

مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرون، جراء إطلاق نار في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأضاف: «عند وصول الضبّاط إلى مكان الحادث وجدوا 4 أشخاص قد قتلوا وأصيب 3 آخرون (امرأة ورجلان) بإصابات غير خطيرة»، متابعا أن التحقيقات ما زالت أولية ولم يتم إلقاء القبض على أي مُشتبه به حتى الآن.

ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين تقوم الشرطة باستجواب شخصين يشتبه بضلوعهما في الحادث.

ونقلت صحيفة «نيويورك بوست» عن مصدر أمني أن الحادث وقع في أحد النوادي الليلية جنوبي منطقة بروكلين، في المدينة بعد الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.