أديب لـ"صلاح": "متصور مع صاروخ برازيلى"

12 أكتوبر 2019 - 02:45 م



داعب الإعلامي عمرو أديب، اللاعب محمد صلاح، عقب نشره صورة جمعته مع عارضة الأزياء البرازيلية على غلاف مجلة "GQ" العالمية، قائلا: "صلاح متصور مع صاروخ برازيلي".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "موضوع الحضن ده صلاح يحله مع أم مكة"، لافتًا إلى أن حضن عارضة الأزياء لمحمد صلاح يعد الأكثر احترامًا لها، مضيفًا: "عارضة زي دي حضنت 4 غير محمد صلاح في صور تانية".



وتابع أديب: "بشويش على صلاح، متكرهوش الراجل في البلد، كفاية الموقف اللي حصل معاه من شهر، كان مستني بلده تقف جمبه، محمد صلاح حاجة، وأبو تريكة حاجة تانية".

