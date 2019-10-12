يقطع لسان زوجته.. لن تتخيل السبب

12 أكتوبر 2019 - 02:38 م

في واقعة صادمة، أقدم رجل هندي يعيش في مقاطعة جاهو بورا ، على ارتكاب جريمة بشعة حيث حاول قطع لسان زوجته بسكين.

وأقدم الزوج على جريمته البشعة، بعدما طالبته زوجته خلال مشاجرة جرت بينهما، بالبحث عن عمل.

وكانت الزوجة قد تقدمت ببلاغ للشرطة الهندية تؤكد فيه أن زوجها أهانها بشدة بعدما رفضت إعطاءه نقودا، وأنها حاولت كثيرا مساعدته من أجل الحصول على عمل أو البدء في مشروع صغير دون جدوى، حيث كان يندلع الشجار بينهما.

وأضافت أن زوجها قبل أن يقدم على فعلته تودد لها وقال إنه يريد تقبيلها وبعدها نزع سكينا من بين ملابسه، وأصابها بجرح شديد في لسانها، وهو يحاول قطعه ولاذ بالفرار.

تم نقل السيدة للمستشفى، حيث نجح الأطباء في إعادة خياطة الجزء المقطوع من لسانها، ولا يزال الزوج هاربا.