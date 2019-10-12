استطلاع رأي يكشف مفاجأة جديدة عن «ترامب»

12 أكتوبر 2019 - 02:34 م

كشف استطلاع للرأي العام الأمريكي، تراجع شعبية الرئيس دونالد ترامب، بل إن أكثر من نصف الأمريكيين يؤيدون إجراءات عزله التي أعلن عنها مجلس النواب الأمريكي مؤخرًا، بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية الإخبارية.

وأظهر الاستطلاع أن 51 % ممن شملهم أبدوا تأييدهم للتحقيق الذي يجريه مجلس النواب لعزل ترامب، و40% أبدوا رفضهم لتلك الإجراءات، فيما قال 21 % إن ترامب لم يفعل شيئًا خاطئًا.

ووصف 20 % من الآراء، الاستطلاع، بأنه مدفوع بأسباب سياسية، بينما قال 15% منهم إنهم لا يصدقون المزاعم الواردة في ذلك التحقيق ضد ترامب.

وشملت عينة الاستطلاع 1003 ناخبين أمريكيين مسجلين وجرى خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر مع هامش خطأ أقل أو أكثر من 3 نقاط مئوية.