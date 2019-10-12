"عنيك فى عنينا" فى الأقصر للكشف على 800 مواطن

12 أكتوبر 2019 - 02:30 م

نظمت مبادرة "عنيك فى عنينا" لمكافحة مسببات العمى والتي تنظمها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع شركة أوركيديا للصناعات الدوائية، تحت رعاية مجلس الوزراء، قافلة طبية للكشف عن أمراض العيون بالمجان بقرية العديسات بمركز الطود بمحافظة الأقصر.

وقال الدكتور محمد عبد الجليل مدير المشروعات بمؤسسة صناع الخير، إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 800 مواطن، تم تحويل242 حالة لأجراء عمليات، وأخذ مقاييس نظارات لـ320 حالة تمهيدا لتسليمها لهم ، كما تم توزيع 271 عبوة قطرات للعيون، مضيفًا أن عنيك فى عنينا مستمرة فى جميع محافظات مصر، وتتحمل المؤسسة والشركة كل التكاليف للكشف والعلاج، ولا يتحمل المواطنين البسطاء شيئًا.

من جانبها أوضحت الدكتورة شيماء صبرى المدير التنفيذى لمبادرة عنيك فى عنينا، أن المبادرة أجرت 200 عملية جراحة عيون مختلفة الأهالي بالاقصر تنوعت بين مياة بيضاء ، وظفرة، وياج، كما أجرت 20 عملية زرع قرنية لغير القادرين من قرى ومراكز الأقصر أيضًا، حيث تصل تكلفة العملية الواحدة 30 ألف جنيه.

وأشارت شيماء صبري إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من المبادرة فى جميع أنجاء الجمهورية أكثر من 160 ألف مواطن منذ انطلاقها، وإجراء 14800 عملية جراحة عيون مختلفة لغير القادرين، كما تم إجراء 250 عملية زرع قرنية، وتوزيع أكثر من 60 ألف نظارة طبية عالية الجودة للحالات المستحقة وفقًا للتشخيص أثناء القوافل