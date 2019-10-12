بوتين متحديًا الناتو: لدينا أسلحة لا يملكها أحد في العالم

12 أكتوبر 2019 - 01:57 م

أكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن حلف الناتو كان ولا يزال يحاول خداع روسيا، ويعمل شيئًا فشيئًا على الاقتراب من حدودها، مشيرًا إلى أن الجيش الروسي يمتلك أسلحة مميزة للدفاع عن البلاد.



