» الفريزر أبرزها.. 4 طرق للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة

12 أكتوبر 2019 - 01:41 م

يعاني الكثيرون في فصل الصيف من رائحة الحذاء الكريهة بعد ارتدائها طوال اليوم، ويبحث الكثيرون عن الحل ولكنهم غالبا لا ينجحون في التخلص من تلك الرائحة الكريهة.

ونشرت الشروق تقرير توضح فيه عدة نصائح قادرة على تخليصك من هذه الرائحة والحفاظ على مظهرك العام، وذلك وفقًا لما جاء في موقع "mister minit ".

1- وضع الحذاء في الفريزر

يجب وضع الحذاء الذي يصدر منه رائحة كريهة في كيس من البلاستيك ثم الاحتفاظ به لمدة ليلة كاملة في الفريزر؛ حيث إن التجميد يستطيع قتل نسبة كبيرة من البكتيريا المسببة للرائحة.

2- صودا الخبز

تعتبر صودا الخبز حيلة أخرى للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة، وكل ما عليك فعله هو وضع كمية بسيطة من صودا الخبز في الحذاء وتركها طوال الليلة، مع تنظيفه جيدًا في الصباح وارتدائه بشكل عادي؛ وذلك لأن صودا الخبز لديها قدرة على امتصاص الروائح.

3- قشر البرتقال

يمكن استخدام قشر البرتقال الطازج أو قشر الليمون، ويتم وضعه في الحذاء على مدار ساعات الليل وإزالته في الصباح قبل ارتداء الحذاء؛ حيث إن هذه القشور تحتوي على زيوت تستطيع تجديد رائحة الحذاء.

4- الشاي الأسود

يستطيع أيضًا الشاي الأسود امتصاص الرائحة الكريهة من الحذاء؛ لأنه مادة فعالة في قتل البكتيريا الموجودة في الحذاء، وكل ما يجب فعله هو وضع أكياس الشاي في الماء المغلي لدقائق ثم نزعه وتركه يبرد لمدة 5 دقائق، ومن ثم يوضع لمدة ساعة في الحذاء ويتم تنظيفه بعد ذلك جيدًا من نقاط الشاي.