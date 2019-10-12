» «عبد الحفيظ»: «السولية» سيصبح جاهزًا للقمة

12 أكتوبر 2019 - 01:40 م

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، أن عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق سيكون جاهزًا خلال مباراة القمة المقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر الجارى، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدورى المصرى.

وأضاف «عبد الحفيظ» أن اللاعب سينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة وسيكون جاهزًا للمباراة.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد تعرض للإصابة خلال مباراة الأخيرة للأهلى أمام فريق أسوان والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بخماسية لهدف وحيد.