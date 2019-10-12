زفاف حفيد الصباح يشعل مواقع التواصل

12 أكتوبر 2019 - 01:34 م

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفال عائلة الشيخ جابر الصباح بزفاف حفيده على حفيدة الشيخ سعد الصباح، وأقيمت المراسم داخل منزل عائلة العروس الذي تم تزيينه بشكل رائع ليتحول لقاعة عرس مذهلة وشديدة الفخامة، وذلك بدلاً من استئجار إحدى القاعات بتكلفة باهظة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة علي مواقع التواصل.

واستعرضت لقطات الفيديو المسربة زينة المنزل بالزهور والإضاءات المبهرة، كما تلقت العروس عددًا من الهدايا الفاخرة، من بينها أطقم ذهبية وساعات من ماركات شهيرة، حسبما نشر في موقع" نورت".

جدير بالذكر أنه قد تم مؤخرًا إطلاق اسم الشيخ جابر الصباح على طريق حيوي في أبها بمنطقة عسير بالسعودية، وذلك تخليدًا= لذكراه.