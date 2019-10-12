محافظ المنوفية لوالدة "البنا": لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي

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قتل

شاب

المنوفية

شهيد الشهامة

سعيد عباس


نعي اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، الشهيد محمود البنا المعروف إعلاميًا بـ "شهيد الشهامة" مقدمًا واجب العزاء لوالدة الشهيد بمنزلها بعد أن لقي مقتله، غدرًا، على يد 3 شباب لدفاعه عن فتاة قاموا بمعاكستها في الشارع .

 وقال المحافظ لوالدة الشهيد: إحنا في دولة قانون "ولو حق ابنك مجاش أروح أقعد في بيتي أحسن".

وقبل اللواء عيد عباس يد والدة الشهيد، مقدمًا لها العزاء بعد ساعات من دفن جثمان الشهيد بمقابر الأسرة .

وكانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، حبس المتهمين الثلاثة بقتل محمود البنا "شهيد الشهامة" 4 أيام على ذمة القضية بعد تحقيقات أجرتها النيابة مساء أمس الجمعة.

وبتشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي تم ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

شاهد الفيديو..
https://www.youtube.com/watch?v=Z57d9Iaz8Q0

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