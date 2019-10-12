ما علاقة فجر السعيد.. أحلام تلغي مشاركتها في ذا فويس

12 أكتوبر 2019 - 01:14 م

أعلنت أحلام السبب الحقيقي وراء مطالبتها بإلغاء مشاركتها في برنامج المواهب الغنائية ذا فويس، لافتة إلي أن مرض فجر السعيد هو السبب.

وقالت أحلام إنها كانت ترغب في إلغاء مشاركتها نهائيًا عندما مرضت الإعلامية فجر السعيد؛ لكي تستطيع الوقوف بجانبها، حسب " صدي الإلكترونية".

ولفتت إلى أن إدارة MBC رفضت، ثم تم التوصل إلى قرار آخر بتأجيل تصوير الحلقات الأولى من البرنامج لمدة 10 أيام.

وأكدت أنها تمكنت من الوقوف بجانب فجر السعيد في بداية مرضها وبسبب التزامها بالتصوير قضت أول 5 أيام في التصوير بصعوبة شديدة؛ لأن فجر كانت لا تزال في مرحلة الخطر، متمنية لها الشفاء العاجل والدعاء لها.