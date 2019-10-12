  • السبت 12 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:25 م
بحث متقدم
بوتين

بوتين متحديًا الناتو: لدينا أسلحة لا يملكها أحد في العالم

زفاف حفيد الصباح

زفاف حفيد الصباح يشعل مواقع التواصل

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية لوالدة "البنا": لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي

احلام

ما علاقة فجر السعيد.. أحلام تلغي مشاركتها في ذا فويس

ترامب

التحقيق مع المحامي الشخصي لـ«ترامب»

صلاح

ليفربول: "صلاح" لن يستخدم فى أغراض دعائية بقطر

ارشيف

أبو العينين لـ"آبي أحمد": نوبل الثانية في انتظارك

الإعدام

الإعدام لـ 6 متهمين في فندق الأهرامات

محمد صلاح واليساندرو

تعرف على سعر بدلة صلاح

زاهي حواس

"لم يقتل".. أسرار خطيرة يرويها حواس عن توت غنخ آمون

ما علاقة فجر السعيد.. أحلام تلغي مشاركتها في ذا فويس

الصفحة الأخيرة

احلام
احلام

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

مذيعة الجزيرة تهاجم الشامتين فى "فجر السعيد"

#

الكشف عن مفاجأة جديدة بخصوص الحالة الصحية لفجر السعيد

#

أول رد من «فجر السعيد» على تدهور حالتها الصحية

#

إعلامية كويتية تكشف مفاجأة عن الحالة الصحية لفجر السعيد

أعلنت أحلام السبب الحقيقي وراء مطالبتها بإلغاء مشاركتها في برنامج المواهب الغنائية ذا فويس، لافتة إلي أن مرض فجر السعيد هو السبب.

وقالت أحلام إنها كانت ترغب في إلغاء مشاركتها نهائيًا عندما مرضت الإعلامية فجر السعيد؛ لكي تستطيع الوقوف بجانبها، حسب " صدي الإلكترونية".

ولفتت إلى أن  إدارة MBC رفضت، ثم تم التوصل إلى قرار آخر بتأجيل تصوير الحلقات الأولى من البرنامج لمدة 10 أيام.

وأكدت أنها تمكنت من الوقوف بجانب فجر السعيد في بداية مرضها وبسبب التزامها بالتصوير قضت أول 5 أيام في التصوير بصعوبة شديدة؛ لأن فجر كانت لا تزال في مرحلة الخطر، متمنية لها الشفاء العاجل والدعاء لها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» الفريزر أبرزها.. 4 طرق للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة
» لسقوطها المفاجئ..فنانة شهيرة تخضع لفحوصات
» «عبد الحفيظ»: «السولية» سيصبح جاهزًا للقمة
» "ميت" يعود إلى بيته بعد 7ساعات من دفنه
» تحذيرات من "رأس الأفعى" ومطالبات بقتلها فور رؤيتها
» تفوق الخيال.. يصل لفنانة شهيرة بهذه الحيلة ويعتدى عليها
» الموت يفجع لاعب الإنتاج الحربي
» دراسة: أسباب غريبة وغير متوقعة تؤدي إلى الصلع
» المنتخب يخوض أول مران له بـ «برج العرب»
» وفاة أول رائد فضاء روسي
» "ميتشو" يطلب مباراة ودية استعدادًا للأهلى

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف