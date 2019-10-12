» "ميت" يعود إلى بيته بعد 7ساعات من دفنه

12 أكتوبر 2019 - 01:03 م

عاد عامل البناء يدعى "سونارتو" إلى البيت من سكان مقاطعة جاوا الشرقية إلى بيته؛ بعد مضي سبع ساعات على انتهاء مراسم دفنه بعد مراسم جنازته ودفنه.

وكشف موقع "AsiaOne "، أن هذا الخطأ بدأ من حادثة مرور تسببت في مقتل رجل كان يقود دراجة نارية بدون وثائق إثبات الشخصية.

وأصبح من الصعب التعرف على الرجل بسبب التشوهات الكبيرة التي لحقت بجسمه؛ ما اضطر رجال الشرطة إلى التعرف على هويته من رقم الدراجة النارية المسجلة لدى شرطة المرور، حيث تبين أنها تعود لرجل اسمه سونارتو (40 سنة).

وتم تسليم جثته المشوهة إلى أقاربه الذين لم يكتشفوا أنه ليس قريبهم"؛ بحسب على "كانثا"، رئيس شرطة حي جراباجان؛ إلا أنه بعد مضي سبع ساعات على انتهاء مراسم الدفن عاد عامل البناء سونارتو إلى البيت.

ويقول أنه علم بموته من زملائه في العمل، وأضاف، قبل ثلاثة أشهر اقترض مبلغا من المال من رجل يدعى واريم وأعطاه الدراجة النارية كرهينة، ويبدو أنه هو الذي توفي في الحادث.

وبعد أن علم أقارب "واريم" بالخطأ الذي حصل، قرروا عدم إعادة دفن قريبهم والاكتفاء بتغيير شاهدة القبر.