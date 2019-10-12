  • السبت 12 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:26 م
بحث متقدم
بوتين

بوتين متحديًا الناتو: لدينا أسلحة لا يملكها أحد في العالم

زفاف حفيد الصباح

زفاف حفيد الصباح يشعل مواقع التواصل

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية لوالدة "البنا": لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي

احلام

ما علاقة فجر السعيد.. أحلام تلغي مشاركتها في ذا فويس

ترامب

التحقيق مع المحامي الشخصي لـ«ترامب»

صلاح

ليفربول: "صلاح" لن يستخدم فى أغراض دعائية بقطر

ارشيف

أبو العينين لـ"آبي أحمد": نوبل الثانية في انتظارك

الإعدام

الإعدام لـ 6 متهمين في فندق الأهرامات

محمد صلاح واليساندرو

تعرف على سعر بدلة صلاح

زاهي حواس

"لم يقتل".. أسرار خطيرة يرويها حواس عن توت غنخ آمون

تعرف على سعر بدلة صلاح

الصفحة الأخيرة

محمد صلاح واليساندرو
محمد صلاح واليساندرو

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تعرف على سعر الدولار فى البنوك المصرية

#

تعرف على سعر الدولار والريال السعودي اليوم الإثنين

#

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم

#

تعرف على سعر الدولار في البنوك المصرية

زاهي حواس

احمد مجدى

توت غنخ امون

نشرت بعض المواقع الإخبارية تكاليف ملابس الفنان العالمي محمد صلاح في جلسة تصويره GQ ، مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرو.

ونشر موقع في الفن تفاصيل أسعار ملابس محمد صلاح، والماركات التي كان يرتدي منها الأزياء، وكان التكاليف كالتالي: بلوفر صلاح من تصميم Dunhil وصل سعره 360 دورلارا -5760 جنيها مصريا- وبنطلون من دار أزياء Tom Ford بـ1720 دولارا -27529 جنيها مصريا-، والحذاء من تصميم Santoni بـ5260 دولارا -84160 جنيها مصريا. أما فستان أليساندرا من تصميم Valentino بـ8795 دولار-140720 جنيها مصريا-، والحذاء من تصميم Dolce & Gabbana .


بليزر صلاح بـ2830 دولارًا -45280 جنيها مصريا-، والبنطلون بـ980 دولارا -15680 جنيها مصريا- والاثنين من تصميم Gucci . أما أليساندرا فارتدت من تصميم Fendi ، ووصل سعر إطلالتها إلى 7975 دولارا، أي ما يعادل 127600 جنيه مصري.

إطلالة صلاح وأليساندرو من تصميم Prada ، وصل سعر بدلة صلاح إلى 4130 دولارا -66080 جنيها مصريا-، أما فستان أليساندرا فوصل سعره إلى 3830 دولارا -61280 جنيها مصريا.





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات البحرية تنفذ تدريب مشترك مع كوريا بالبحر المتوسط
» الفريزر أبرزها.. 4 طرق للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة
» لسقوطها المفاجئ..فنانة شهيرة تخضع لفحوصات
» «عبد الحفيظ»: «السولية» سيصبح جاهزًا للقمة
» "ميت" يعود إلى بيته بعد 7ساعات من دفنه
» تحذيرات من "رأس الأفعى" ومطالبات بقتلها فور رؤيتها
» تفوق الخيال.. يصل لفنانة شهيرة بهذه الحيلة ويعتدى عليها
» الموت يفجع لاعب الإنتاج الحربي
» دراسة: أسباب غريبة وغير متوقعة تؤدي إلى الصلع
» المنتخب يخوض أول مران له بـ «برج العرب»
» وفاة أول رائد فضاء روسي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف