أبو العينين لـ"آبي أحمد": نوبل الثانية في انتظارك

12 أكتوبر 2019 - 12:38 م

هنأ رجل الصناعة محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال «المصرى _ الأوروبى» رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالفوز بجائزة نوبل للسلام لعام 2019، تقديرًا لجهوده فى التوصل للسلام وتسوية النزاع الحدودي بين أريتريا وإثيوبيا.

وأوضح المجلس فى بيان صادر عنه، أن أصغر زعماء القارة الأفريقية استحق الجائزة عن جدارة لجهوده فى وقف القتال وحقن الدماء وتحقيق السلام، وأن حصول أحد أبناء القارة السمراء على جائزة نوبل يعد تشريفا للقارة الأفريقية التي يتطلع العالم إليها وما يحدث بها من تطور وتقدم كبير وحل أي مشكلات من شأنها أن تهدد مسيرة التقدم بالقارة الأفريقية.

وأكد أبو العينين أن رئيس الوزراء الإثيوبي ضرب مثالاً رائعًا فى حل وتسوية النزاع الحدودي بين إريتريا وإثيوبيا والذي يعد واحدًا من أطول النزاعات في أفريقيا.

وأشار رئيس المجلس إلى أن حل وإنهاء مشكلة أزمة سد النهضة يجنب المنطقة الكثير من الصراعات وإشعال الفتن ويحقق آمال الشعوب الأفريقية الثلاثة «مصر والسودان وإثيوبيا» فى مستقبل أفضل وسيبقي حدثًا تاريخيًا رائعًا سيتذكره العالم والشعوب يستحق عنه آبي أحمد جائزة نوبل للمرة الثانية فى السلام.