الإعدام لـ 6 متهمين في فندق الأهرامات

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الاعدامات

المحكمة

الأهرامات

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، بمعاقبة 6 متهمين بالإعدام شنقًا، ومعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد.

كما قضت المحكمة أيضًا بمعاقبة 12 متهمًا حدثًا بالسجن 10 سنوات، لإدانتهم في قضية الهجوم على فندق "الأهرامات الثلاثة".

والمحكوم عليهم بالإعدام، كل من: ( محمد عبد العال، وأحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم حلمي، ويوسف عبد العال، وموسى دسوقي، وعبد الرحمن عاطف).

وبالسجن المؤبد، كل من: (كريم منتصر، وأحمد خالد، ومصطفى محمود، ومحمد خلف، وأحمد بدوي، ومحمود مصطفى، وأحمد صالح، ومحمود عبد القادر).

أما المحكوم عليهم بالسجن 10 سنوات فهم : (أسامة سيف، ومصطفى خالد، وأحمد محمد قاسم، وعبد العزيز أمين، ومحمد مصطفى، وكريم حميدة، وآسر محمد عبد الوارث، ويوسف صبحي، وعلي عاطف، ويوسف محمد، وبسام أسامة، وعبد الرحمن سمير).

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي.

وكانت المحكمة سبق أن أحالت 7 متهمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام، وهم: (عبد العال علي، وأحمد محمد حسن، وحسن إبراهيم حلمي، ويوسف عبد العال، وموسى دسوقي، وعبد الرحمن علي، وكريم حميدة علي).

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016، قادوا جماعة أُسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق "الأهرامات الثلاثة"، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة.‏


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