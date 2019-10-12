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"لم يقتل".. أسرار خطيرة يرويها حواس عن توت غنخ آمون

"لم يقتل".. أسرار خطيرة يرويها حواس عن توت غنخ آمون

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زاهي حواس
زاهي حواس

إيمان هاني

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قال الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، أن الملك توت غنخ آمون لم يقتل كما يعتقد المتخصصون في العالم، موضحًا أن هذه النظرية جاءت نتيجة وجود فتحة في رأس المومياء.

 وأضاف حواس خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم إجراء فتحة في رأس توت عنخ آمون خلال مراحل تحنيطه لوضع المادة الخاصة بالتحنيط داخل جسمه، لافتًا إلى أن توت عنخ أمون توفي إثر حادثة ولكن ذلك الأمر غير مؤكد بنسبة 100%.

 وتابع أن مومياء توت عنخ أمون تعرضت للتدمير بشكل كبير؛ ولذلك كان من الصعب نقلها، مشيرًا إلى أنه حاول نقلها عام 2010 ولكن مجلس الشعب آنذاك قام باستجوابه حول هذا الأمر.

 وشدد حواس، على أن هذه المومياء لا بد أن تذهب للمتحف المصرف الكبير؛ لأن تواجدها في المتحف سيحدث نقلة تعليمية كبيرة.

وطالب الدكتور خالد العناني، وزير الآثار بإقامة ندوة يحضرها كبار العلماء الأثريين لمناقشة هذا الأمر؛ هل في مصلحة المومياء تواجدها في مكانها أم نقلها إلى المتحف الكبير.

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