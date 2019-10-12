السعودية تكشف تفاصيل أعلى مصلى معلق فى العالم

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كشفت الجهات المختصة في السعودية، مفاجأة جديدة تتعلق بتفاصيل مشروع أعلى مصلى معلق في العالم، تحتضنه مكة المكرمة، وينتظر التشطيبات النهائية؛ تمهيدًا لافتتاحه.

وبني المصلى المعلق، وفقًا لـ"روسيا اليوم" على ارتفاع 161 مترًا، ويطل على الكعبة المشرفة، وتبلغ مساحته أكثر من 400 متر مربع، ويتسع لأكثر من 200 مصل.

وانتهت المرحلة الأولى من تنفيذه وتشييده ورفعه بين برجين توأمين، في المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف، وتتبقى فقط عملية التشطيب والفرش وأخذ التصاريح اللازمة من الجهات المعنية.

وقال المهندس الاستشاري، ورئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، أنس صالح صيرفي، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "المصلى المعلق يمتاز بإطلالة مباشرة على الكعبة المشرفة، واتصال سمعي وبصري مع جماعة المسجد الحرام، وذلك ضمن برج جبل عمر".

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