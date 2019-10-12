معلومات تنشر لأول مرة عن فؤاد ذكري " مدمر إيلات"

12 أكتوبر 2019 - 11:55 ص

أذاع الإعلامي رامي رضوان، تقريرًا تليفزيونيًا، عن الفريق أول فؤاد ذكرى، قائد القوات البحرية في حرب أكتوبر عام 1973.



وأوضح التقرير المعروض ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية" دي إم سي"، أن اللواء فؤاد ذكري هو قائد أكبر عملية بحرية فى تاريخ البحرية المصرية ألا وهي إغراق المدمرة إيلات باستخدام صاروخين سطح.



وولد ذكري في السابع عشر من شهر نوفمبر عام 1923، والتحق بالكلية الحربية وتخرج منها عام 1946، برتبة ملازم بحري، وعمل في الوحدات البحرية المختلفة، كما شارك في حروب فلسطين 1948 والعدوان الثلاثي 1956 وحرب يونيو 1967 وحرب أكتوبر 1973، كما جاء بالتقرير.



جديد بالذكر أنه بعد مرور أكثر من 50 عامًا على تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات 1967، إلا أن كثيرًا من المواقف الإنسانية لقادة هذه المعركة لم يتم الكشف عنها حتى الآن، وطيلة الفترة الماضية.



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=YbR3QmzdH_I

