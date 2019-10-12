  • السبت 12 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:25 م
بحث متقدم
بوتين

بوتين متحديًا الناتو: لدينا أسلحة لا يملكها أحد في العالم

زفاف حفيد الصباح

زفاف حفيد الصباح يشعل مواقع التواصل

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية لوالدة "البنا": لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي

احلام

ما علاقة فجر السعيد.. أحلام تلغي مشاركتها في ذا فويس

ترامب

التحقيق مع المحامي الشخصي لـ«ترامب»

صلاح

ليفربول: "صلاح" لن يستخدم فى أغراض دعائية بقطر

ارشيف

أبو العينين لـ"آبي أحمد": نوبل الثانية في انتظارك

الإعدام

الإعدام لـ 6 متهمين في فندق الأهرامات

محمد صلاح واليساندرو

تعرف على سعر بدلة صلاح

زاهي حواس

"لم يقتل".. أسرار خطيرة يرويها حواس عن توت غنخ آمون

شاهد.. شباب يتجمهرون على فتاة سعودية بدون عباءة

الصفحة الأخيرة

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

تفاصيل مبكية بواقعة مقتل طالب على يد 3 شباب

#

فتاة تثير الجدل وتظهر بدون عباءة وحجاب في الرياض

#

بعد ظهورها "بدون عباءة"..جلسة تصوير جريئة لفتاة سعودية

#

القبض على صاحب هاشتاج#معتدى على فتاة بمكة

تويتر

الرياض

مشاعل الجلود

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشرته السعودية مشاعل الجلود، وهي ما اعتادت عليه من توثيق تجولها بالمطاعم دون عباءة، وأبدوا استياءهم منه حيث علق البعض بأنه يجب ردع مثل هؤلاء الشباب لأن هذا التجمهر قد يتكرر مع السائحات الأجنبيات في المملكة العربية السعودية وأن ما حدث لا يستحق كل هذا التجمهر.

ونشر موقع "نورت" ما نشرته مشاعل عبر تطبيق سناب شات لخروجها في أحد مطاعم الرياض وبدون عباءة ولكن هذه المرة شهدت تجمهر عدد كبير من الشباب عليها.

وتظهر مشاعل في بداية الفيديو برفقة أحد العاملين في المطعم الذي قام بمساعدتها على الخروج من المطعم من الباب الخلفي له وقدمت له الشكر على ما حاول القيام به.

كما وصفت مشاعل ما حدث بأنه ”شىء يخوف” وغير طبيعي. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات البحرية تنفذ تدريبًا مشتركًا مع كوريا بالبحر المتوسط
» الفريزر أبرزها.. 4 طرق للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة
» لسقوطها المفاجئ..فنانة شهيرة تخضع لفحوصات
» «عبد الحفيظ»: «السولية» سيصبح جاهزًا للقمة
» "ميت" يعود إلى بيته بعد 7ساعات من دفنه
» تحذيرات من "رأس الأفعى" ومطالبات بقتلها فور رؤيتها
» تفوق الخيال.. يصل لفنانة شهيرة بهذه الحيلة ويعتدى عليها
» الموت يفجع لاعب الإنتاج الحربي
» دراسة: أسباب غريبة وغير متوقعة تؤدي إلى الصلع
» المنتخب يخوض أول مران له بـ «برج العرب»
» وفاة أول رائد فضاء روسي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف