البابا تواضروس يصلى أول قداس بإيبارشية باريس

12 أكتوبر 2019 - 11:36 ص

صلى البابا تواضروس الثاني صباح اليوم السبت، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والقديس مارمرقس الرسول بشانتي ملابري التابعة لإيبارشية باريس وشمال فرنسا.

شارك في صلوات القداس عدد من الآباء الأساقفة والكهنة وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الشعب القبطي.

يأتي هذا في إطار الزيارة التي يقوم بها قداسة البابا حاليًا لإيبارشية باريس وشمال فرنسا، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي.

ومن المقرر أن تمتد جولة قداسة البابا الرعوية لتشمل عددًا من إيبارشيات الكرازة المرقسية بقارة أوروبا.

يرافق قداسته خلال الزيارة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية والقمص أنطونيوس باقي والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والشماس رامي رزق.