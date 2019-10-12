شوشة عن إيجارات وحدات رفح الجديدة: "ببلاش"

12 أكتوبر 2019 - 11:16 ص

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على ميزانية مفتوحة لإنشاء مدينة رفح الجديدة، قائلا: "نحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى".



وأضاف "شوشة"، خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "تن"، أن هناك 2006 وحدة سكنية يتم توزيعها على أهالي رفح والشيخ زويد المتضررين من العمليات الإرهابية.



وأوضح أن الوحدة السكنية إيجارها 425 جنيهًا، حيث تدفع المحافظة 325 جنيهًا، والمواطن 100 جنيه نظير أعمال الصيانة، معقبا: " حاجة ببلاش كدة".



ووجه، التحية والتهنئة لأهالي شمال سيناء بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، موضحًا أنه تم عقد ندوة تثقيفية لكل فئات مواطني شمال سيناء بتفاصيل الحرب، مؤكدًا أن المواطن السيناوي معدنه بخير.

