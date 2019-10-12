  • السبت 12 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:28 م
بحث متقدم
بوتين

بوتين متحديًا الناتو: لدينا أسلحة لا يملكها أحد في العالم

زفاف حفيد الصباح

زفاف حفيد الصباح يشعل مواقع التواصل

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية لوالدة "البنا": لو حق ابنك مجاش هقعد في بيتي

احلام

ما علاقة فجر السعيد.. أحلام تلغي مشاركتها في ذا فويس

ترامب

التحقيق مع المحامي الشخصي لـ«ترامب»

صلاح

ليفربول: "صلاح" لن يستخدم فى أغراض دعائية بقطر

ارشيف

أبو العينين لـ"آبي أحمد": نوبل الثانية في انتظارك

الإعدام

الإعدام لـ 6 متهمين في فندق الأهرامات

محمد صلاح واليساندرو

تعرف على سعر بدلة صلاح

زاهي حواس

"لم يقتل".. أسرار خطيرة يرويها حواس عن توت غنخ آمون

شوشة عن إيجارات وحدات رفح الجديدة: "ببلاش"

آخر الأخبار

اللواء محمد عبد الفضيل شوشة
اللواء محمد عبد الفضيل شوشة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وفاة فنان شهير عن عمر يناهز 70 سنة

#

لهذا السبب.. إقامة منتدى الشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة

#

"المالية" تزف بشري سارة للعاملين بشأن زيادة المرتبات والعلاوات

#

التموين تكشف موعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

سيناء

تن

رفح

محمد عبد الفضيل شوشة

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على ميزانية مفتوحة لإنشاء مدينة رفح الجديدة، قائلا: "نحن على وشك الانتهاء من المرحلة الأولى".

وأضاف "شوشة"، خلال حواره ببرنامج "مصر في أسبوع" المذاع عبر فضائية "تن"، أن هناك 2006 وحدة سكنية يتم توزيعها على أهالي رفح والشيخ زويد المتضررين من العمليات الإرهابية.

وأوضح أن الوحدة السكنية إيجارها 425 جنيهًا، حيث تدفع المحافظة 325 جنيهًا، والمواطن 100 جنيه نظير أعمال الصيانة، معقبا: " حاجة ببلاش كدة".

ووجه، التحية والتهنئة لأهالي شمال سيناء بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، موضحًا أنه تم عقد ندوة تثقيفية لكل فئات مواطني شمال سيناء بتفاصيل الحرب، مؤكدًا أن المواطن السيناوي معدنه بخير.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

حرب أكتوبر.. وبهاليل إيران!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة مصر (4)

حسام فتحي

أبطال أكتوبر.. لابد لنا من رمز أو عنوان

د. هشام الحمامي

(استبيان اختيار الأساقفة والبابا)

القس مكاريوس فهيم قليني

إقليدس عالم عربي

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» القوات البحرية تنفذ تدريب مشترك مع كوريا بالبحر المتوسط
» الفريزر أبرزها.. 4 طرق للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة
» لسقوطها المفاجئ..فنانة شهيرة تخضع لفحوصات
» «عبد الحفيظ»: «السولية» سيصبح جاهزًا للقمة
» "ميت" يعود إلى بيته بعد 7ساعات من دفنه
» تحذيرات من "رأس الأفعى" ومطالبات بقتلها فور رؤيتها
» تفوق الخيال.. يصل لفنانة شهيرة بهذه الحيلة ويعتدى عليها
» الموت يفجع لاعب الإنتاج الحربي
» دراسة: أسباب غريبة وغير متوقعة تؤدي إلى الصلع
» المنتخب يخوض أول مران له بـ «برج العرب»
» وفاة أول رائد فضاء روسي

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:04 م

  • فجر

    04:37

  • شروق

    06:00

  • ظهر

    11:46

  • عصر

    15:04

  • مغرب

    17:32

  • عشاء

    19:02

من الى
أرشيفية
مديرة المدرسة مع أوياء الأمور
أرشيفية
حصار السويس
أرشيف