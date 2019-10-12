مؤثر.. حفل زفاف بالعناية المركزة

12 أكتوبر 2019 - 11:04 ص

في موقف نادر ومؤثر، احتفل عروسان بحفل زفافهما داخل العناية المركزة بمستشفى ناصر العام.

وحرص نجل المريضة على إدخال السرور على والدته بعد أن قرر عقد القران في المستشفى الذي نظم المراسم، وإتمام الإجراءات داخل غرفة الرعاية.

وكانت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، قد قامت بوضع إكليل زواج لنجل سيدة ترقد داخل إحدى غرفة العناية المركزة.

وأعلنت إدارة المستشفى، أن العلاقات العامة بالمستشفى تولت تنظيم الاحتفالية، وتم تحديد موعد بشرط أن تكون هناك حالة من الهدوء داخل المستشفى وبالفعل تم تنظيم ذلك، وإتمام الإكليل داخل غرفة الرعاية لإدخال البهجة على كل الأطراف خاصة المريضة التي شهدت حالتها تحسنًا كبيرًا بعد هذا الموقف النادر.

كما أعلنت إدارة المستشفى، أن هذه الاحتفالية تهدف لإعلاء الجانب الإنساني في المقام الأول، ولتحسين حالة المريضة التي هي بالفعل شهدت تحسنًا كبيرًا.

يذكر أن إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة برئاسة الدكتور محمد ناجي كانت قد أعلنت أن المستشفى استقبلت عجوزًا وتم إجراء الفحوصات اللازمة لها، وحجزها بالرعاية المركزة بالمستشفى، وكانت هناك حالة من الحزن تسيطر على نجل المريضة ووالدته بالمستشفى.